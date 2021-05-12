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Россия начала разрабатывать «санитарный щит» для защиты от опасных инфекций
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия начала разрабатывать «санитарный щит» для защиты от опасных инфекций

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Россия начала разработку мощного «санитарного щита», который позволит свести к минимуму проникновение в страну опасных инфекций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 12 мая.

По словам главы кабмина, на данный момент важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки, которые были получены во время пандемии коронавируса.

— Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании, — сказал Михаил Мишустин.

Он отметил, что кабмин проводит работу, которая поможет свести к минимуму проникновение в страну опасных инфекций. Премьер-министр уточнил, что в России есть сильная научная база для подобных разработок.

Глава российского правительства добавил, что «санитарный щит» позволит обезопасить всех, кто живет в России, сообщается на сайте Госдумы.

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