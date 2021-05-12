Мишустин заявил, что текущий год может стать переломным в ситуации с коронавирусом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом, ситуация в РФ постепенно улучшается.

По его словам, обстановка понемногу улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано.

— Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это — наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту, — сказал Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.

Премьер-министр отметил, что в моменты роста заболеваемости — осенью прошлого года и весной этого года — в стране удалось избежать жестких ограничений.

Глава кабмина добавил, что никто не мог представить масштабы пандемии, правительству пришлось принять ряд чрезвычайных мер.

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