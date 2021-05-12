Визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу виз

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Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновил выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства.

— С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C), — говорится в сообщении.

Россиянам, которые хотят подать заявление на получение визы, нужно обратиться по предварительной записи в Испанский визовый центр BLS International. В визовый центр могут обращаться только те, у кого уже была виза в Испанию со сроком действия не менее года.

По данным центра, новые визы будут выданы с датой не раньше 1 июня. При этом их длительность будет зависеть от срока действия предыдущих виз. В пресс-службе добавили, что ограничения на поездки в страны Евросоюза остаются в силе на фоне коронавируса.

Ранее сообщалось, что Бельгия ослабит карантин начиная с 9 июня.

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