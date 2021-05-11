Бельгия ослабит карантин начиная с 9 июня

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Бельгия начнет отмену карантинных мер с 9 июня. Об этом заявили в правительственном координационном совете страны по борьбе с пандемией во вторник, 11 мая.

— Процесс поэтапной отмены карантина начнется с 9 июня. В этот день откроются бары, рестораны, кафе, театры и концертные залы, — приводит сообщение совета ТАСС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о желании организации воспользоваться вакциной «Спутник V».

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