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Бельгия ослабит карантин начиная с 9 июня
Фото: www.sxc.hu

Бельгия ослабит карантин начиная с 9 июня

Иван Юминов

Здоровье

Бельгия начнет отмену карантинных мер с 9 июня. Об этом заявили в правительственном координационном совете страны по борьбе с пандемией во вторник, 11 мая.

— Процесс поэтапной отмены карантина начнется с 9 июня. В этот день откроются бары, рестораны, кафе, театры и концертные залы, — приводит сообщение совета ТАСС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о желании организации воспользоваться вакциной «Спутник V».

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