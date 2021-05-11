Политолог объяснил, чем может обернуться прерывание визового режима США и РФ

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Соединенные Штаты Америки задерживают выдачу туристических, студенческих, рабочих, деловых и других виз. Пока американское посольство собирается помогать лишь гражданам своей страны и выдавать ограниченное число иммиграционных виз.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем будут возникать сложности с оказанием и других услуг, к примеру, с нотариальной заверкой документов, продлением паспортов, выдачей свидетельств о рождении за границей и так далее.

— Около трех тысяч россиян, как минимум, проживают в Америке. Им требуется огромная консульская помощь и как ответят США в данном случае неизвестно. Консульство в Сиэтле уже не выдает визы американцам. Осталось два места: генеральное консульство США в Нью-Йорке и консульский отдел в Вашингтоне, там работают исключительно граждане России, там нет американской наемной рабочей силы, — пояснил политолог Грег Вайнер.

При этом он уточнил, что пока неясно насколько сокращены объемы консульской помощи этим сотням тысячам российских граждан. По его мнению, все только начинается, передает «Общественная служба новостей».

Накануне Генеральное консульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге прекратило выдачу виз гражданам России. Однако для обслуживания американцев оно осталось открытым. Вместе с тем работу прекратило американское генконсульство во Владивостоке.

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