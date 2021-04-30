МИД РФ ответил на решение США ограничить оказание консульских услуг

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Решение посольства США ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление неэффективности американских дипломатических служб. Так в пятницу, 30 апреля, прокомментировали данное решение в Министерстве иностранных дел РФ.

В российской дипмиссии отметили, что в качестве официальной причины принятия такого решения было названо вынужденное сокращение «местного персонала», однако «проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать».

— Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший дефицит и возобновить нормальную консульскую работу, — говорится в сообщении МИД РФ.

МИД напомнил, что и прежде визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ждать прохождения интервью у американского консула можно было до года. В связи с этим в министерстве предположили, что блокировка адекватной консульской работы в последние годы говорит о том, что американские дипломаты занимались в России не только своими непосредственными обязанностями, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что посольство США в РФ сократит число оказываемых консульских услуг с 12 мая, в частности, прекратится выдача неиммиграционных виз. Данное решение, как заявили в дипмиссии, связано с запретом дипмиссии нанимать иностранных граждан. Список соответствующих ограничений российские власти огласили 23 апреля.

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