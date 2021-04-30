Фото: Минобороны РФ

Посольство США в РФ сократит число оказываемых консульских услуг с 12 мая, в частности, прекратится выдача неиммиграционных виз. Об этом рассказали в американском посольстве в пятницу, 30 апреля.

Уточняется, что решение связано с запретом дипмиссии нанимать иностранных граждан. Список соответствующих ограничений российские власти огласили 23 апреля.

— С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти, — говорится в сообщении.

Численность консульского отдела в Москве сократят на 75 процентов. Кроме того, в посольстве прекратят оформлять неиммиграционные визы. Их будут выдавать только для дипломатических поездок.

Отмечается, что из-за сокращения сотрудников в посольстве не будут оказывать несрочные услуги, а также оформлять замену паспортов. Обращения граждан США по замене паспорта будут рассматривать в индивидуальном порядке. Кроме того, американцам с истекшей визой рекомендуют покинуть Россию до 15 июня из-за сроков, которые обозначили российские власти, пишет Интерфакс.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата, которые должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

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