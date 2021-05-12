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Вирусолог объяснил, к чему приведет начисление россиянам бонусов за вакцинацию
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Вирусолог объяснил, к чему приведет начисление россиянам бонусов за вакцинацию

Елена Фролова

Здоровье

Предложение выдавать бонусные мили пассажирам авиакомпаний, прошедшим вакцинацию от COVID-19, может привести к росту недоверия в обществе. Скорее всего, подобная мера никак не скажется на увеличении числа желающих сделать прививку. Так считает научный руководитель «НИИ вакцины и сывороток имени И.И. Мечникова» Виталий Зверев.

Ранее стало известно, что авиакомпании, работающие в России, могут начать начислять бонусы тем, кто пройдет вакцинацию. К примеру, жителям России с сертификатом о полученной прививке предлагается отправлять от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте на приобретение авиабилетов или услуг.

— Стимулы сертификатами не работают. На 500 рублей ты билет не купишь, — подчеркнул Виталий Зверев.

По его мнению, данная мера не принесет ни вреда, ни пользы. При этом большую часть граждан это может только отпугнуть.

— Правильней было бы людям объяснять и рассказывать людям о важности вакцинации. Я имею в виду терапевтов, хирургов, которые должны объяснять пользу прививок, — подчеркнул эксперт.

Как заключил специалист, люди все меньше верят подобным акциям, передает «Общественная служба новостей».

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Читайте также: СМИ: Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

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