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ФАС России определила отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ФАС России определила отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Виктория Родимкина

Здоровье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении службы в понедельник, 17 мая.

Так, цена составит 342,36 рубля без НДС за одну дозу. Препарат поступит в гражданский оборот после регистрации.

В службе уточнили, что «Спутник Лайт» стал аналогом первого компонента «Спутник V». Вакцина будет четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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