ФАС России определила отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении службы в понедельник, 17 мая.

Так, цена составит 342,36 рубля без НДС за одну дозу. Препарат поступит в гражданский оборот после регистрации.

В службе уточнили, что «Спутник Лайт» стал аналогом первого компонента «Спутник V». Вакцина будет четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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