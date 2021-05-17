ФАС России определила отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении службы в понедельник, 17 мая.
Так, цена составит 342,36 рубля без НДС за одну дозу. Препарат поступит в гражданский оборот после регистрации.
В службе уточнили, что «Спутник Лайт» стал аналогом первого компонента «Спутник V». Вакцина будет четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом.
На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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