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Вторую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вторую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию

Кирилл Николаев

Внешняя политика

В Индию доставили вторую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в воскресенье, 16 мая, заявил посол Российской Федерации в Индии Николай Кудашев.

По его словам, российский препарат доставлен в Хайдарабад. Россия и Индия плотно взаимодействуют в области медицинских исследований, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса. Кроме того, обе страны поддерживают активный диалог в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Группы двадцати и БРИКС.

Напомним, первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в Индию 1 мая. Применение российского препарата началось в Индии 14 мая.

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