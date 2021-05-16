СМИ: Индийский штамм COVID-19 может вызвать масштабную волну эпидемии в Британии

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Индийский штамм коронавируса, который распространяется в Великобритании, может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории королевства. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на британских исследователей.

По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, в настоящее время индийский штамм вируса способен передаваться быстрее, чем британский вариант. Это может привести к тому, что к августу на пике третьей волны пандемии в Великобритании будут госпитализировать по шесть тысяч человек в сутки. Если же новый штамм на 50-60 процентов более заразен, то ежедневное число госпитализаций может превысить десять тысяч. На пике второй волны пандемии этот показатель достигал 3,7 тысячи, а больницы королевства едва не оказались перегружены.

Модель британских исследователей учитывает тот факт, что в Великобритании уже больше 68 процентов взрослых людей получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а около 37 процентов привиты дважды. Возможные риски новых заражений также связаны с тем, что вакцины не дают полной защиты от заражения и не сводят к нулю риск развития тяжелых форм болезни, особенно у людей из групп риска. Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выразили мнение, что число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом британцев к июлю может достигнуть одной тысячи в сутки, если британский вариант будет вытеснен еще более заразным штаммом.

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