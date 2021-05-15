Более 677 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала пандемии в мире зафиксировали более 161,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, при этом за сутки это число выросло более чем на 677 387, следует из данных, опубликованных в субботу, 15 мая, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что за сутки в мире скончалось 12 936 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов на фоне заболевания превысило 3,35 миллиона человек.

ВОЗ учитывает в своей статистике лишь официально подтвержденные данные, которые предоставляют государства.

Уточняется, что больше половины случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки пришлось на Юго-Восточную Азию (345 180), куда вошла Индия. Далее следуют Северная и Южная Америка (203 174), и затем — Европа (81 624).

Согласно данным ВОЗ, наибольшее число заболевших за все время пандемии зафиксировали в США — 32 534 073. На втором месте расположилась Индия (24 372 907), а на третьем — Бразилия (15 433 989). В первую пятерку вошли также Франция (5 754 154) и Турция (5 095 390). Далее следуют Россия (4 931 691), Великобритания (4 446 828), Италия (4 146 722), Испания (3 598 452), Германия (3 584 934), Аргентина (3 242 103) и Колумбия (3 067 879).

Наибольшее число летальных случаев от COVID-19 зарегистрировали в США — 578 984 человек, второе место занимает Бразилия (430 417), а третье — Индия (266 207). В число государств с большим числом смертей на фоне коронавируса вошли также Мексика (219 901), Великобритания (127 668), Италия (123 927), Россия (115 480), Франция (106 666), Германия (86 025), Колумбия (79 760), Испания (79 2281) и Иран (76 433), сообщает ТАСС.

Читайте также: Пассивная защита. Какие изменения внес Минздрав в рекомендации по борьбе с коронавирусом