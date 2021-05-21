Минздрав назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны в пятницу, 21 мая.

— Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов и, исходя из этого, принимать решения по ограничительным мероприятиям, — рассказали в ведомстве.

Необходимо отрабатывать эпидемиологические очаги с обязательным обследованием всех, кто в них проживает, приводит сообщение министерства РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций COVID-19 в России.

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