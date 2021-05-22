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Центр «Вектор» вышел на производство миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Центр «Вектор» вышел на производство миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц

Иван Юминов

Здоровье

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в апреле начал производить миллион доз вакцины «ЭпиВакКорона» в месяц. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов в субботу, 22 мая.

— В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается, — рассказал руководитель организации.

В конце прошлого года «Вектор» мог производить лишь 20 тысяч доз препарата в месяц, приводит слова Максютова РИА Новости.

Ранее Минздрав заявил о готовности к максимально широкому сотрудничеству по вакцинам от COVID-19.

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вакцинакоронавирус«ЭпиВакКорона»
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