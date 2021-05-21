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Минздрав РФ заявил о готовности к максимально широкому сотрудничеству по вакцинам от COVID-19
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Минздрав РФ заявил о готовности к максимально широкому сотрудничеству по вакцинам от COVID-19

Анастасия Колоскова

Здоровье

Российская Федерация готова к максимально широкому сотрудничеству в вопросе распространения вакцин для профилактики COVID-19. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Глаголев.

— Россия готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения вакцин, обеспечения приверженности к иммунизации и скорейшей победе над COVID-19, — цитирует Глаголева РИА Новости.

Напомним, в России были созданы три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об эффективности вакцин российского производства против всех штаммов коронавируса заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Минздрав выразил надежду, что сертификат о вакцинации от COVID-19 позволит привитым гражданам избежать излишних проверок в европейских странах.

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