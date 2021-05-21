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«Марафон здоровья» пройдет в онлайн-формате
Фото: Pixabay

«Марафон здоровья» пройдет в онлайн-формате

Оксана Васильева

Здоровье

Первый всероссийский «Марафон здоровья», посвященный Дню борьбы с ожирением, пройдет в онлайн-формате.

Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России совместно со специалистами ведущих учреждений страны эндокринного профиля разработали уникальную программу марафона. Многопрофильная команда экспертов — врачей, общественных деятелей, руководителей организаций, представляющих интересы пациентов, — расскажет о важных жизненные приоритетах, в числе которых — стремление к долголетию.

Программа марафона рассчитана на четыре часа и включает восемь тематических блоков. Каждый из них посвящен актуальным вопросам здоровья человека, в том числе физическому и интеллектуальному развитию детей, психологическому здоровью, состоянию репродуктивной сферы женщин и мужчин, организации питания в семье и вне дома, лечебной физкультуре. Спикеры мероприятия — эндокринологи, диетологи, педиатры, гинекологи и урологи, врачи спортивной медицины, психиатры и психологи будут представлять различные регионы России. Ожидаются включения экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска, Симферополя, Тюмени, Челябинска. Выступления специалистов будут ориентированы на детей, женщин и мужчин, имеющих избыточную массу тела, а также на любого человека, который стремится наладить сбалансированное питание и поддерживать здоровый образ жизни.

Цель мероприятия — привлечь внимание широкой общественности к необходимости профилактики и лечения серьезных эндокринных заболеваний, метаболических нарушений и ожирения. Врачи и общественные деятели поднимут волнующие общество темы, связанные с питанием и образом жизни, развенчают мифы, предложат эффективные методики оздоровления, мотивирующие на заботу о своем здоровье.

«Марафон здоровья» пройдет 25 мая. Для просмотра трансляции необходимо пройти по ссылке https://youtu.be/uQG59JiHH74.

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