Доктор Каннер рассказал о важности медицинского обследования при первых симптомах онкологии

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Главный врач Московской городской онкологической больницы № 62 Дмитрий Каннер рассказал о необходимости обращаться к врачу после появления даже самых незначительных онкологических симптомов в организме.

По его словам, пациенты часто затягивают поход к врачу после того, как почувствовали изменения в состоянии тела — необоснованное снижение массы тела, наличие патологических выделений, появления или изменения каких-то образований кожи и так далее.

В том, чтобы стимулировать пациентов к медицинскому осмотру Каннер видит роль онкологов, так как своевременный осмотр позволит улучшить диагностику онкологических заболеваний.

— А зачастую что мы наблюдаем? Пациент длительно видит, что у него есть проблема со здоровьем и не обращается к врачу. И когда родственники все же заставляют его обратиться к врачу, зачастую бывает поздно, — заявил специалист.

Врач подытожил, что даже в Москве достаточно часто встречаются пациенты с наружными заметными опухолями, которые оттягивают поход к врачу.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке объяснил, почему нужно проходить регулярные медобследования.

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