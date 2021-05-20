Главврач больницы в Коммунарке объяснил, почему нужно проходить регулярные медобследования

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Главный врач Городской клинической больницы № 40, кандидат медицинских наук Денис Проценко рассказал, почему так важно следить за своим здоровьем и проходить регулярные чек-апы.

По словам медика, врачи зачастую сталкиваются с ситуацией, когда пациент попадает к ним в руки уже с тяжелой формой онкологического заболевания. Он отметил, что в этом случае возможности медицины бывают очень ограничены.

— Залог успеха связан только с одним — с ранней выявляемостью. Это обращение к врачам при появлении первых подозрительных симптомов. Например, вы без причины стали пить много воды или стали непонятно почему терять вес. Это очень важный звонок, чтобы обратиться к доктору внеурочно, — цитирует Проценко Telegram-канал «Москва о важном».

Врач призвал не доводить себя до критического состояния и регулярно проходить обследования и делать чек-апы. Он подчеркнул, что это является самым важным инструментом в успешном лечении, ответственность за который лежит на самом пациенте.

Ранее Денис Проценко рассказал о вакцинации от коронавируса.

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