«Паранойя среди населения»: диетологи раскрыли секреты профилактики рака

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Для профилактики опасных заболеваний, в том числе онкологических, рекомендуется есть сезонные, «нормальные» и богатые антиоксидантами продукты. Об этом «Вечерней Москве» заявили диетологи. Они объяснили, что точно должно быть в рационе, а от чего нужно отказаться во избежание страшных последствий.

Ранее американские ученые выявили связь между избыточным потреблением цитрусовых и развитием меланомы — одного из агрессоров онкологических болезней. Врачи порекомендовали не объедаться цитрусовыми, чтобы не провоцировать ускоренное возникновение рака.

В свою очередь диетолог Светлана Титова рассказала «ВМ», что среди обывателей распространено заблуждение, будто бы употребление какого-то конкретного продукта может буквально спасти от рака. Этот миф затуманивает людям глаза, заставляя их питаться чем-то одним, что не только не укрепляет здоровье, но, наоборот, может его подорвать, подчеркнула эксперт.

— Мне где-то год назад рассказали о якобы новом, тогда еще «модном веянии». Мол, если хочешь перекусить, открой пакетик кошачьего корма и поешь. Я спросила: «А зачем?». Мне ответили: «Ну как же, в составе корма есть мясо!». «А просто мясо готовить не пробовали? — поинтересовалась я в ответ, — рассказала собеседница «ВМ».

Подобные случаи она объяснила паранойей среди населения, которое готово уповать на порошковые супы, спортивные батончики, коктейли, кормы для животных и прочие продукты, выставляемые как панацея вообще от всего. По мнению Титовой, нужно не искать какие-либо продукты-фавориты, способные убить рак, а исключать то, что человеческому организму явно вредит.

— Если говорить о профилактике онкологии, то важно понимать, что питание нужно налаживать. Для этого следует убрать весь фастфуд, суперфуды, трансжиры и продукты с простыми углеводами, а потом выстраивать нормальное питание, чтобы укрепить иммунитет. Только в этом случае крепкая иммунная система поможет противостоять заболеваниям, в том числе онкологическим. А иначе будет как 3–5 лет назад, когда все ели гамбургеры и посыпали их ягодами годжи, надеясь на интересный результат. Но ничего хорошо не происходило, — отметила специалист.

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Не менее важно, продолжила она, наладить питьевой режим. Пока многие выискивают «полезные чаи», «садятся» на кофе или соки, самым лучшим напитком была и остается обыкновенная фильтрованная вода, считает диетолог.

— Все про воду забыли, и это такой минус для организма, что в нем может развиться все что угодно. Сбой затронет все системы, — обратила внимание специалист.

Титова подчеркнула, что пища для человека сопоставима с бензином для машины. Здесь, по словам эксперта, работает принцип «что мы в себя положили, то организм нам и выдал». В этой связи логично, что в рацион должны входить нормальные продукты, а не «пачковая замороженная котлета из сои», сказала собеседница «ВМ».

— Конкретного списка продуктов, который спасет от рака, нет, поскольку в рационе должен быть баланс. Усиленное поедание одного продукта приводит к совершенно обратному эффекту, — предупредила она.

По ее мнению, здоровый человек, если он стремится защитить себя от разного рода болезней, должен готовить супы, каши, мясо, рыбу, а также не забывать о фруктах и овощах. Это стандартные рекомендации, которые тем не менее остаются эффективными, если выстроить баланс их употребления. Заниматься «самолечением продуктами» тут не надо — лучше обратиться к диетологу, порекомендовала Титова.

— Помимо этого, всегда нужно и важно употреблять сезонные продукты. Вот сейчас весна, авитаминоз, и самая польза идет от зелени. Не от импортного яблока, которое до нас, условно говоря, шло тысячи километров, обмазанное воском и незрелое, а те продукты, которым сейчас положено созревать, — уточнила она.

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По ее словам, зелень должна присутствовать в ежедневном питании в любом виде. Также завсегдатаем рациона должны быть овощи, добавляет эксперт.

— В идеале 70 процентов того, что вы едите каждый день, должны быть овощи. И это не означает превращение в вегетарианца, нет. Просто к животным белкам вы обязательно добавляете овощи. Люди забывают о салатах, отдавая предпочтение гарнирам в виде круп, макарон, картофеля, — указала она.

Титова уточнила, что салат хотя бы на половину должен состоять именно из зелени. В этом случае блюдо может принести огромную пользу, заключила собеседница «ВМ».

В свою очередь диетолог Елена Соломатина заявила, что богатые антиоксидантами продукты дают организму общую пользу, а также воздействуют точечно. Например, антоцианы в голубике и чернике полезны для здоровья глаз, в то время как бета-каротин в моркови, перце, облепихе также благотворно влияет на другие части глаз.

— Каждый антиоксидант направлен на свою какую-либо узкую специализацию, но при этом все они так или иначе защищают клетки от разрушения. Они не дают разрушительным процессам добраться до ДНК, где формируется клеточная программа старения, возникновение опухолей, — пояснила специалист.

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