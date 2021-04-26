Эксперт рассказал о связи между цитрусовыми и раком

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Специалист считает, что связь между онкологическим заболеванием и цитрусовыми существует.

Ученые из университета Индианы предположили, что один из агрессоров онкологических заболеваний — меланома. Она может развиваться на фоне избыточного потребления цитрусовых.

Исследователи выяснили, что вещество псорален, содержащееся в апельсинах и лимонах, обладает фотосенсибилизирующим и фотоканцерогенным свойствами. И переизбыток может провоцировать повышенный риск развития меланомы, которая реагирует на солнечный свет. Они отмечают, что этот риск велик у людей, со светлой кожей.

— Основным фактором, способствующим развитию меланомы, является ультрафиолет. Связь же этого вида рака с употреблением в пищу или отказом от тех или иных продуктов питания не доказана. Мы можем предполагать, что здоровый образ жизни, разумное питание и потребление любых продуктов, не только цитрусовых, будут способствовать более продолжительной и здоровой жизни, — заявил главврач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.

Врач объяснил, что от меланомы все равно страдают и те, кто любит цитрусовые, и кто их вообще не употребляет, поэтому связи между меланомой и апельсиновым соком нет. Однако он предупредил, что переедание цитрусовых все же может причинить вред организму, сообщает «АиФ».

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