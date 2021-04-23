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Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе витамина C
Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе витамина C

Анастасия Колоскова

Здоровье

Витамин C имеет особенную важность для организма человека, так как не синтезируется в нем, а поступает извне. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, витамин С участвует во многих биохимических процессах, а также является мощным антиоксидантом, который связывает свободные радикалы и предотвращает процесс старения. Специалист обратила внимание, что эта функция является, в том числе, профилактикой злокачественных образований.

Также вещество принимает участие в биосинтезе соединительной ткани — колагена. Следовательно, от его количества в организме зависит состояние сосудов и кожи.

— Он ключевой фактор, который влияет на особенность усвоения железа в нашем организме. Тканевое дыхание, которое осуществляется за счет гемоглобина, тоже является его функцией, — цитирует Марину Макишу «Известия».

Медик отметила, важность витамина для иммунной системы, так как он принимает участие в биосинтезе белков, а именно белковыми структурами являются антитела.

Так как витамин C положительно влияет на сосуды, он оказывает помощь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также, пояснила Макиша, витамин влияет на прозрачность хрусталика и препятствует процессу развития катаракты.

Кроме того, витамин C необходим для усвоения других витаминов, к числу которых относятся E, B12 и D.

Диетолог отметила, что больше всего из продуктов витамина C содержит шиповник. Далее следуют черная смородина, облепиха, киви, петрушка и болгарский перец. Также витамином богаты брокколи, клубника, шпинат и цитрусовые.

На нехватку витамина С в организме могут указывать такие симптомы, как вялость, утомляемость и повышенная кровоточивость десен, заключила диетолог.

Ранее врач рассказал, какие витамины поднимают настроение и улучшают иммунитет.

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