Врач объяснил, кому опасно ходить босиком по траве

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Ходить босиком по траве следует с соблюдением определенных мер предосторожности, чтобы это принесло организму пользу, а не вред. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Эксперт подчеркнул, что в целом хождение босиком по траве полезно, поскольку закаливает и обеспечивает массаж ступней. Тем не менее, делать это следует с осторожностью, особенно незакаленным людям.

— Если вы незакаленный человек, то не стоит начинать закаливающие процедуры резко и длительно. Надо помнить, что земля еще холодная и влажная, — рассказал Тяжельников.

Врач также призвал проявить осторожность в лесу, поскольку весна — активное время клещей и просыпающихся змей, сообщает РИА Новости.

Ранее ортопед рассказал, почему меняется форма стопы и чем это опасно.

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