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Ортопед рассказал, почему меняется форма стопы и чем это опасно
Фото: pexels.com/cottonbro

Ортопед рассказал, почему меняется форма стопы и чем это опасно

Юлия Курганова

Здоровье

От чего деформируются стопы, чем это опасно и как этого избежать. Об этом рассказал ортопед-травматолог Антон Девицев.

Он отметил, что от стопы зависит все, что находится выше: коленный сустав, тазобедренный и так далее. Также наличие деформированной стопы может быть провоцирующим фактором при боли в спине. По словам врача, процесс изменения стопы происходит постепенно, и в результате приходится из-за этого менять обувь.

— Процесс деформации происходит в течение всей жизни. В молодости одна история, как выглядит стопа, с возрастом возникает дегенеративный процесс, который ведет к распластыванию стопы и сводов, нога меняет свою конфигурацию, увеличивается в ширину. В прежней обуви становится неудобно, и мы берем обувь большего размера, — пояснил Девицев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что неудобная обувь играет большую роль в процессе деформации стопы. Раньше качественной обуви было мало, сейчас этой проблемы нет, но молодежь часто носит модные модели, которые «убивают» их ноги. Врач отметил, что важно подбирать качественную обувь, в которой человеку комфортно.

Медик предупредил, что ортопедическая обувь и стельки не могут вернуть стопу в прежнее положение. Они способны только компенсировать болевой синдром, если правильно подобраны.

В качестве профилактики деформации стоп ортопед порекомендовал прогулки босиком по пересеченной местности, например, по лесной тропинке.

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