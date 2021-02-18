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Назван новый подход к лечению сколиоза
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Назван новый подход к лечению сколиоза

Елена Фролова

Здоровье

Искривление позвоночника наблюдается более чем у 40 процентов жителей Земли. В 80 процентах случаев причины развития этого заболевания неизвестны. Обычно сколиоз выявляют у подростков от 10 до 14 лет. Раньше больных с этой патологией усиленно лечили, однако современные врачи пришли к выводу, что лечить сколиоз нужно лишь в тех случаях, когда он доставляет беспокойство. Об этом сообщил NEWS.ru.

По мнению врача мануальной терапии консультативно-диагностического центра амбулаторной травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 17 Станислава Унмута, сколиоз — это не совсем болезнь. Медик назвал его отражением неидеальной биохимической модели организма. Взрослея, организм человека приспосабливается к искривлению, поэтому человек может спокойно жить с этим.

— Нередко бывает, что, если имеются какие-то блоки в позвоночнике, — это компенсация. То есть на них позвоночник держится. Если снять эти блоки мануальной терапией, то сколиоз будет прогрессировать. Мы, к сожалению, знаем такие случаи, когда после сеанса случалось резкое ухудшение, — рассказал Станислав Унмут.

Чаще всего оперативное лечение данного заболевания нужно в детском и подростковом возрасте. Из-за интенсивного роста организма болезнь может прогрессировать, что приведет к появлению горба, а также скажется на работе сердца и легких в дальнейшем. А вот если пациент вырос, то печальная участь его миновала. Однако ухудшение состояния может произойти после тяжелой травмы.

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