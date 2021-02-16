Врачи сообщили, что боль в ногах является симптомом опасной болезни
Врачи в британском Фонде борьбы с раком простаты сообщили, что боль в ногах может быть симптомом смертельно опасной болезни — рака предстательной железы.
Отмечается, что при появления боли в бедрах, позвоночнике или верхней части ног необходимо обращаться к специалисту для проведения исследования.
Также к признакам рака простаты относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием и присутствие крови в семенной жидкости, пишет издание Express.
Ранее онкологи назвали 12 симптомов рака легких.
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