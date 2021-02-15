Онкологи назвали 12 симптомов рака легких

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Специалисты Канадского онкологического сообщества перечислили 12 наиболее распространенных симптомов развития рака легких. Об этом сообщает издание Express Health.

По их словам, необходимо обратить внимание на кашель, если он не проходит длительное время и усиливается. Кроме того, на заболевание может указывать боль в груди при кашле и глубоком дыхании. Симптомами рака легких также являются хрипы, одышка после небольшой физической нагрузки, охриплость в голосе, кровь в слизи после отхаркивания, увеличение лимфоузлов на шее и над ключицей.

Специалисты отметили, что на заболевание также могут указывать резкая потеря веса, долгая усталость, проблемы с глотанием, постоянные головные боли и боль в костях.

Ранее американские онкологи назвали признаки ранней стадии рака толстой и прямой кишки.

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