Медики назвали способ без симптомов узнать о наступлении опасных видов рака

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Регулярный скрининг поможет узнать о скором наступлении шести опасных видов онкологии, когда еще не проявились первые симптомы заболевания. Об этом сообщили в сервисе «СберЗдоровье».

Такой способ медики используют для выявления на самой ранней стадии или для обнаружения предракового состояния.

Так, для диагностики рака простаты людям с генетической предрасположенностью с 45 лет следует каждый год сдавать анализы. Для определения рака прямой кишки необходимо раз в год проводить анализ кала, а после 45-50 лет делать колоноскопию. Определить лейкоз можно, если ежегодно сдавать общий анализ крови.

Курильщикам специалисты рекомендуют каждый год делать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы вовремя выявить рак легкого, трахеи и бронхов.

Для диагностики рака шейки матки женщинам с 30 лет нужно раз в год сдавать мазок на цитологию или проходить ПАП-тест. В случае с раком молочной железы начинать делать скрининг можно уже с 25 лет. В возрасте 25-30 лет медики советуют делать УЗИ молочной железы, а после 35 лет — маммографию.

Врачи отметили, что с помощью ранней диагностики можно обнаружить менее распространенные виды рака, сообщает издание «Лента.ру».

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