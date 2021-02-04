Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медики назвали способ без симптомов узнать о наступлении опасных видов рака
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Медики назвали способ без симптомов узнать о наступлении опасных видов рака

Юлия Курганова

Здоровье

Регулярный скрининг поможет узнать о скором наступлении шести опасных видов онкологии, когда еще не проявились первые симптомы заболевания. Об этом сообщили в сервисе «СберЗдоровье».

Такой способ медики используют для выявления на самой ранней стадии или для обнаружения предракового состояния.

Так, для диагностики рака простаты людям с генетической предрасположенностью с 45 лет следует каждый год сдавать анализы. Для определения рака прямой кишки необходимо раз в год проводить анализ кала, а после 45-50 лет делать колоноскопию. Определить лейкоз можно, если ежегодно сдавать общий анализ крови.

Курильщикам специалисты рекомендуют каждый год делать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы вовремя выявить рак легкого, трахеи и бронхов.

Для диагностики рака шейки матки женщинам с 30 лет нужно раз в год сдавать мазок на цитологию или проходить ПАП-тест. В случае с раком молочной железы начинать делать скрининг можно уже с 25 лет. В возрасте 25-30 лет медики советуют делать УЗИ молочной железы, а после 35 лет — маммографию.

Врачи отметили, что с помощью ранней диагностики можно обнаружить менее распространенные виды рака, сообщает издание «Лента.ру».

Читайте также: Онколог рассказал, какая одежда способна повысить риск развития рака

врачиракдиагностика болезней
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте