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Онколог рассказал, какая одежда способна повысить риск развития рака
Фото: twitter.com/dokuz8NEWS

Онколог рассказал, какая одежда способна повысить риск развития рака

Татьяна Плотникова

Здоровье

Ношение одежды из синтетических тканей может принести вред здоровью, в частности, стать одним из факторов повышения риска онкологических заболеваний. Такое мнение в понедельник, 1 февраля, высказал химиотерапевт и онколог Андрей Базылев.

Эксперт пояснил, что в производстве полиэстера, из которого производят ткани для пошива одежды, используют различные химические соединения: аммиак, формальдегид, тефлон и другие.

Данные вещества способны вызвать респираторные заболевания, а также являются достаточно серьезными канцерогенами, предупредил Базылев.

Вместе с тем медик признал, что пока нет убедительных научных исследований, подтверждающих однозначную связь ношения синтетики и развития рака. Однако Базылев рекомендует отказаться от использования одежды и постельного белья из синтетических материалов, сообщает «Пятый канал».

Ранее онколог Министерства здравоохранения РФ назвал виды онкологических заболеваний, которые наиболее часто встречаются у мужчин и у женщин.

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