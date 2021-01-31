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Онколог Минздрава Каприн назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин
Фото: Павел Волков

Онколог Минздрава Каприн назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин

Юлия Ямпольская

Здоровье

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал наиболее распространенные виды онкологических заболеваний у мужчин и женщин. Об этом в воскресенье, 31 января, он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

По словам специалиста, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. А на втором месте стоит рак предстательной железы, на третьем — рак кожи. Помимо этого, эксперт добавил, что зачастую у мужчин развиваются опухоли в желудке и ободочной кишке.

У женщин, по словам Каприна, самым частым видом онкологии является рак молочной железы. Медик уточнил, что на втором, третьем и четвертом местах расположились рак кожи, матки и опухоль ободочной кишки соответственно.

Онколог рассказал, что только в 15–20 процентах случаев заболевание являются генетической предрасположенностью. В остальных случаях на возникновение злокачественных новообразований оказывает влияние образ жизни пациентов.

Каприн посоветовал слушателям регулярно проходить медицинские обследования, а также сократить факторы риска, которые влияют на развитие опухолей. Так, необходимо исключить курение и злоупотребление алкоголем, а также следить за весом и убрать из рациона красное мясо.

Читайте также: Онколог Минздрава Каприн объяснил, каким больным не надо прививаться от коронавируса

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