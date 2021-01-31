Онколог Минздрава Каприн объяснил, каким больным не надо прививаться от коронавируса

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Делать прививку от COVID-19 нет необходимости пациентам, у которых онкозаболевание только выявили. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Он отметил, что тем, кто проходит агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, и тем, кто находится в ремиссии, также не нужно прививаться.

— Все больные очень разные... Группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, — понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение, — уточнил Каприн в эфире радио «Говорит Москва».

Главное, по словам специалиста, для пациентов с онкозаболеваниями — это проконсультироваться со своим врачом перед вакцинацией.

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