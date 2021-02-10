Онкологи назвали признаки ранней стадии рака толстой и прямой кишки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Онкологи из США выяснили, что рак толстой и прямой кишки может долго маскироваться под другие заболевания.

К основным симптомам относятся изменение частоты и характера стула, выделение крови, вздутие живота, чувство неполного опорожнения кишечника, слабость и необъяснимая потеря веса. По словам врачей, некоторые из этих признаков могут говорить и о других заболеваниях. Например, геморрой или синдром раздраженного кишечника, сообщается на сайте Американского онкологического общества.

По словам специалистов, рак толстой и прямой кишки, выявленный на ранней стадии при помощи скрининга до появления симптомов, можно вылечить. Поэтому при появлении этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу.

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