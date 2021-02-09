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Доктор Мясников перечислил основные симптомы рака поджелудочной железы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Доктор Мясников перечислил основные симптомы рака поджелудочной железы

Анастасия Колоскова

Здоровье

Телевизионный доктор Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» перечислил признаки рака поджелудочной железы. В частности, отмечается, что к типичным симптома заболевания относятся боль в желудке, желтуха и снижение веса.

При этом, по словам доктора, последний признак должен всегда вызывать опасение, особенно у пожилого человека.

Косвенными признаками рака поджелудочной железы могут стать возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

— Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии, — заметил Мясников в эфире передачи.

Доказано, что курение является фактором риска заболевания, добавил врач. По его словам, около двадцати процентов заболеваний раком поджелудочной железы имеют наследственный признак.

— Кстати, знаете, что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце, — обратил внимание доктор.

Также среди факторов риска Мясников назвал лишний вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D и пародонтит. Фактором риска считается также неправильное питание, при котором в рационе присутствует избыточное количество мяса, колбасы, трансжиров и отсутствуют овощи и фрукты, отметил врач.

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