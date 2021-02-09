Доктор Мясников предупредил об опасности сосудосуживающих капель

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Использование сосудосуживающих капель может быть опасно для сердечно-сосудистой системы. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце, а также способны вызывать аритмию. Одним из побочных эффектов таких капель является тахикардия. Мясников указал, что применение сосудосуживающих капель может привести к серьезным нарушениям и даже к инфаркту миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.

Врач также отметил, что данные препараты повышают уровень калия в крови, а это опасно для людей с больными почками.

— Так что имейте в виду, капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее доктор Мясников рассказал об опасности таблеток от давления, которые нужно рассасывать под языком. По словам специалиста, подобные препараты не советуют принимать самостоятельно, так как их неправильное употребление может привести к инфаркту, инсульту, а также к почечной недостаточности.

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