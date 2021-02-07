Доктор Мясников назвал идеальный продукт питания для россиян

Александр Мясников рассказал о продукте в своей передаче / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал идеальный продукт питания для россиян. Речь идет о бобовых, сообщил медик на программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников пояснил, что бобовые содержат много клетчатки, без которой организм не может обойтись. Она также снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в бобовых есть растительный белок, который необходим гипертоникам.

При этом данный продукт низкокалорийный и содержит витамины группы В и микроэлементы: селен и калий, также необходимый при гипертонии.

— Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма, — отметил врач.

Он добавил, что и от последнего можно избавиться, если замачивать бобовые с вечера и варить их с утра без соли.

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