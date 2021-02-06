Доктор Мясников назвал лекарство, которого не должно быть в домашней аптечке

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности таблеток от давления, которые нужно рассасывать под языком.

По словам специалиста, подобные препараты не советуют принимать самостоятельно, так как их неправильное употребление может привести к инфаркту, инсульту, а также к почечной недостаточности.

— У вас поднялось давление, вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления, — рассказал эксперт.

Также в эфире телеканала «Россия 1» Мясников отметил, что во всем мире «таблетки под язык» запрещены из-за опасности использования.

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