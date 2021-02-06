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Доктор Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Ростислав Зубков

Здоровье

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона. О том, почему это заболевание может чаще наблюдаться у умных людей, медик рассказал в ходе одной из передач по российскому телевидению.

— Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей, — заявил специалист в эфире «России 1».

По его словам, на развитие данного недуга также влияют генетика, травмы головного мозга, нехватка витамина D, мигрень с аурой. Помимо этих факторов, риск возникновения паркинсонизма возрастает при переизбытке магния и железа в организме, лишнем весе и недостаточной мышечной силе в детском возрасте.

Любителям кофе стоит поменьше налегать на обожаемый бодрящий напиток — привязанность к нему и его частое потребление тоже увеличивает риск развития болезни Паркинсона, подчеркнул Мясников. В целях профилактики врач рекомендует регулярно заниматься спортом.

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