Доктор Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона. О том, почему это заболевание может чаще наблюдаться у умных людей, медик рассказал в ходе одной из передач по российскому телевидению.

— Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей, — заявил специалист в эфире «России 1».

По его словам, на развитие данного недуга также влияют генетика, травмы головного мозга, нехватка витамина D, мигрень с аурой. Помимо этих факторов, риск возникновения паркинсонизма возрастает при переизбытке магния и железа в организме, лишнем весе и недостаточной мышечной силе в детском возрасте.

Любителям кофе стоит поменьше налегать на обожаемый бодрящий напиток — привязанность к нему и его частое потребление тоже увеличивает риск развития болезни Паркинсона, подчеркнул Мясников. В целях профилактики врач рекомендует регулярно заниматься спортом.

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