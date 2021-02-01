Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мясников заявил о колоссальном лечебном значении стресса
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Мясников заявил о колоссальном лечебном значении стресса

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о колоссальном лечебном значении стресса. Он сообщил, что у каждого человека есть адаптационный резерв, который люди с возрастом расходуют. Стресс испытывает каждый человек, и это нормальная часть жизни.

— Стресс — это и есть наша жизнь. Он имеет колоссальное лечебное значение. Мы сегодня считаем, что стресс тренирует нас. То, что происходит с нами, тренирует нашу адаптационную систему. Это похоже на занятия спортом и закаливание, — пояснил Мясников.

Врач напомнил, что раньше больных людей парили в бане. Это был стресс для организма, шанс скончаться у человека был. Но многие после этого на следующее утро просыпались без жара. Мясников назвал это стрессовой терапией.

— Вы посмотрите на блокадников и узников лагерей. Они не болеют, до сих пор на лыжах катаются, они выжили тогда, им дало это такую зарядку. Кто не умер, стал двужильным. Не пытайтесь бороться с психологическими стрессами. Учитесь сосуществовать с ними. Все зависит от точки зрения, надо сначала успокоиться, — считает врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Один из самых коварных врагов»: экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как избавиться от стресса

борьба со стрессомстрессврач Александр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Все мнения
О проекте