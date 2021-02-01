Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о колоссальном лечебном значении стресса. Он сообщил, что у каждого человека есть адаптационный резерв, который люди с возрастом расходуют. Стресс испытывает каждый человек, и это нормальная часть жизни.

— Стресс — это и есть наша жизнь. Он имеет колоссальное лечебное значение. Мы сегодня считаем, что стресс тренирует нас. То, что происходит с нами, тренирует нашу адаптационную систему. Это похоже на занятия спортом и закаливание, — пояснил Мясников.

Врач напомнил, что раньше больных людей парили в бане. Это был стресс для организма, шанс скончаться у человека был. Но многие после этого на следующее утро просыпались без жара. Мясников назвал это стрессовой терапией.

— Вы посмотрите на блокадников и узников лагерей. Они не болеют, до сих пор на лыжах катаются, они выжили тогда, им дало это такую зарядку. Кто не умер, стал двужильным. Не пытайтесь бороться с психологическими стрессами. Учитесь сосуществовать с ними. Все зависит от точки зрения, надо сначала успокоиться, — считает врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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