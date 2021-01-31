«Один из самых коварных врагов»: экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как избавиться от стресса

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал своим подписчикам об опасности постоянного стресса. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

— Один из самых коварных врагов — именно недуг, связанный с нервной системой, — пояснил Вафа.

По словам экстрасенса, стресс может стать частью привычной жизни, накапливаясь изо дня в день. Для тех, кто самостоятельно хочет добиться результата, Мехди Вафа посоветовал соблюдать режим и здоровое питание.

Кроме того, необходимо отказаться от негатива, заняться спортом и больше времени проводить на свежем воздухе.

— А самое главное — избавляться от прямых источников негатива, — написал экстрасенс в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также стоит избегать людей или событий, которые несут в себе потоки негативной энергии.

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