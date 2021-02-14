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Врачи рассказали, о какой смертельной болезни сигнализирует бледность кожи
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Врачи рассказали, о какой смертельной болезни сигнализирует бледность кожи

Анастасия Чанцева

Здоровье

Бледность кожи может быть признаком рака кишечника. Об этом сообщили британские онкологи.

По словам врачей, часто нездоровый и бледный цвет лица может указывать на анемию, но иногда бывают исключения. Этот симптом может проявиться в том случае, если из-за онкологического заболевания у организма появилась острая нехватка железа.

Основными признаками рака кишечника являются: кровь в стуле, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов проявляется более трех недель, то необходимо обратиться к врачу, сообщает издание Express.

Читайте также: Онкологи назвали признаки ранней стадии рака толстой и прямой кишки

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