Врачи рассказали, о какой смертельной болезни сигнализирует бледность кожи

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Бледность кожи может быть признаком рака кишечника. Об этом сообщили британские онкологи.

По словам врачей, часто нездоровый и бледный цвет лица может указывать на анемию, но иногда бывают исключения. Этот симптом может проявиться в том случае, если из-за онкологического заболевания у организма появилась острая нехватка железа.

Основными признаками рака кишечника являются: кровь в стуле, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов проявляется более трех недель, то необходимо обратиться к врачу, сообщает издание Express.

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