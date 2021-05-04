Денис Проценко поблагодарил столичных учителей и рассказал о вакцинации

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В столице прошел еженедельный онлайн-педсовет для московских учителей. Одним из гостей в этот раз стал главный врач Городской клинической больницы № 40, кандидат медицинских наук Денис Проценко, который рассказал об иммунизации от коронавируса и ответил на вопросы учителей.

— Самое важно, что я хотел бы сказать московским учителям, — спасибо за то, что вы делаете для наших детей. Однако не забывайте про себя. В нынешней эпидемической ситуации вы находитесь в самой большой группе риска. Коварство коронавируса заключается в том, что он фактически бессимптомно протекает у детей, которые при этом являются переносчиками и невольно подвергают инфекционной атаке взрослых, в первую очередь вас, — отметил Денис Проценко.

Он отметил, что сегодня есть только один надежный инструмент для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, особенно среди людей, находящихся в группе риска, — это вакцинация.

Отвечая на вопросы учителей, он пояснил, что вакцина от коронавируса безопасна и от нее нельзя заболеть.

— После прививки нет необходимости в соблюдении самоизоляции. Любые прививки, которые сейчас разработаны в России, содержат инактивированный вирус, который не способен инфицировать вас и не способен передаться кому-то, — подчеркнул он.

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