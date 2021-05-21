Минздрав назвал преимущества сертификатов о вакцинации от коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство здравоохранения РФ выразило надежду, что сертификат о вакцинации от COVID-19 позволит привитым гражданам избежать излишних проверок в европейских странах.

— Мы, в том числе, надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит с одной стороны уберечь вакцинированных от излишних … проверок, с другой стороны позволит более быстро вернуться к допандемическому уровню наших транспортных связей, — цитирует заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева РИА Новости.

Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме Глаголев отметил, что граждане России могут получить сертификат о вакцинации на добровольной основе после завершения полного курса иммунизации.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об эффективности российских вакцин против всех штаммов коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России