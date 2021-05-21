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Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля

Иван Юминов

Здоровье

Три вида COVID-сертификатов будут доступны в Европейском союзе (ЕС) с 1 июля. Об этом заявил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс в пятницу, 21 мая.

— С 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, — рассказал чиновник.

Документ можно будет распечатать или получить в электронном виде. Еврокомиссия выделит 100 миллионов евро, чтобы удешевить для граждан проведение тестов на коронавирус, приводит слова Рейндерса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первую партию вакцины «Спутник V» произвели в Бразилии.

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