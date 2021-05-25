Третий российский самолет с препаратами от COVID-19 приземлился в Индии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Самолет Ил-76 МЧС России с лекарствами от коронавируса приземлился в индийском аэропорту имени Индиры Ганди во вторник, 25 мая.

По словам посла РФ в Индии Николая Кудашева, это уже третий самолет с гуманитарной помощью от России. На его борту было доставлено свыше девяти тонн лекарств, которые нужны Индии, переживающей новую волну заболеваемости COVID-19.

— Согласно решению правительства России, очередной груз с гуманитарной помощью был доставлен в Индию 25 мая в количестве более 9 тонн или 225 тысяч упаковок лекарств для борьбы с COVID-19, — сказал посол.

Он отметил, что подобная поддержка подтверждает последовательный характер взаимодействия двух стран. Кудашев добавил, что присланные лекарства помогут сократить дефицит препаратов в Индии, сообщает ТАСС.

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