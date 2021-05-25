Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах Российской Федерации остается напряженной, изменить это позволит только достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 25 мая.
Так, по его словам, ситуация в регионах напряженная.
— Кардинально переломить ее (ситуацию с COVID-19 — прим. «ВМ») может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию, — пояснил министр.
По его словам, подавать пример ответственного отношения к здоровью должны медработники, сообщает РИА Новости.
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