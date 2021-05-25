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Инфекционист опроверг появление новых штаммов COVID-19 с более тяжелым течением болезни
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Инфекционист опроверг появление новых штаммов COVID-19 с более тяжелым течением болезни

Татьяна Плотникова

Общество

Ученые до настоящего времени не выявили новые штаммы коронавирусной инфекции, вызывающие более тяжелое течение заболевания, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, у специалистов преобладает мнение, что появляющиеся новые штаммы COVID-19 не обладают какой-то более агрессивной формой болезни или более тяжелым течением.

В очередной версии временных рекомендаций по профилактике и борьбе с коронавирусом также не содержится сведений о появлении каких-то штаммов, принципиально отличных от других, отметил Вознесенский.

Специалист также рассказал о доминирующей в научном сообществе точке зрения о том, что человек после перенесенного заболевания или после вакцинации имеет протективные антитела, которые защищают от заражения и от тяжелого течения болезни, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться новый опасный вирус. Он допустил, что это заболевание будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний коронавирус.

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