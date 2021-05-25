Инфекционист опроверг появление новых штаммов COVID-19 с более тяжелым течением болезни

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Ученые до настоящего времени не выявили новые штаммы коронавирусной инфекции, вызывающие более тяжелое течение заболевания, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, у специалистов преобладает мнение, что появляющиеся новые штаммы COVID-19 не обладают какой-то более агрессивной формой болезни или более тяжелым течением.

В очередной версии временных рекомендаций по профилактике и борьбе с коронавирусом также не содержится сведений о появлении каких-то штаммов, принципиально отличных от других, отметил Вознесенский.

Специалист также рассказал о доминирующей в научном сообществе точке зрения о том, что человек после перенесенного заболевания или после вакцинации имеет протективные антитела, которые защищают от заражения и от тяжелого течения болезни, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться новый опасный вирус. Он допустил, что это заболевание будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний коронавирус.

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