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ВОЗ спрогнозировала возникновение нового опасного вируса
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

ВОЗ спрогнозировала возникновение нового опасного вируса

Виктория Родимкина

В мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться новый опасный вирус.

Он пояснил, что это заболевание будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний коронавирус.

Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус, — заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что в борьбу с различными заболеваниями должны быть вовлечены все страны, чтобы сохранить безопасность мира. Он также подчеркнул, что главным драйвером пандемии является отсутствие международной солидарности, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что поможет ускорить окончание пандемии.

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