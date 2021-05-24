ВОЗ спрогнозировала возникновение нового опасного вируса

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться новый опасный вирус.

Он пояснил, что это заболевание будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний коронавирус.

— Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус, — заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что в борьбу с различными заболеваниями должны быть вовлечены все страны, чтобы сохранить безопасность мира. Он также подчеркнул, что главным драйвером пандемии является отсутствие международной солидарности, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что поможет ускорить окончание пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ: Около 115 тысяч медработников погибли из-за коронавируса