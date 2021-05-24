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В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет ускорить окончание пандемии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет ускорить окончание пандемии

Виктория Родимкина

Здоровье

Делать прогнозы об окончании пандемии коронавируса довольно сложно, но ест надежда, что вакцинация даст положительный эффект. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина в понедельник, 24 мая.

— Когда это все закончится — здесь прогнозы делать сложно. Мы очень надеемся, что вот та вакцинация, которая сейчас идет в Российской Федерации, даст тот эффект, который мы все ждем, — цитирует Брагину РИА Новости.

Кроме того, замглавы Роспотребнадзора заявила, что вакцинация в стране продолжается, ведомство отслеживает ситуацию с ней.

Ранее сообщалось, что свыше десяти миллионов россиян привились от коронавируса.

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