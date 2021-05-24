В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет ускорить окончание пандемии

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Делать прогнозы об окончании пандемии коронавируса довольно сложно, но ест надежда, что вакцинация даст положительный эффект. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина в понедельник, 24 мая.

— Когда это все закончится — здесь прогнозы делать сложно. Мы очень надеемся, что вот та вакцинация, которая сейчас идет в Российской Федерации, даст тот эффект, который мы все ждем, — цитирует Брагину РИА Новости.

Кроме того, замглавы Роспотребнадзора заявила, что вакцинация в стране продолжается, ведомство отслеживает ситуацию с ней.

Ранее сообщалось, что свыше десяти миллионов россиян привились от коронавируса.

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