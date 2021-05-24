Иммунолог разъяснил правила вакцинации от COVID-19 в жаркую погоду

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Перед прививкой от коронавирусной инфекции в жаркую погоду лучше всего побывать в прохладном помещении. Так получится нормализовать состояние организма. Помимо этого, после самой вакцинации лучше не выходить на солнце в течение получаса–часа. Такие рекомендации дал доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Если в жаркую погоду человек «в мыле» приходит делать прививку, то это даже негигиенично. Естественно, могут возникнуть разные осложнения, хотя бы потому, что трудно будет обеззаразить само место укола, — объяснил иммунолог.

Он посоветовал «остыть» перед самой процедурой. По его словам, все прививочные пункты должны быть оснащены кондиционерами, поэтому человеку будет достаточно пяти минут, чтобы отдохнуть и привести свое состояние в норму. А вот стоять на жаре в очереди на вакцинацию тоже не нужно, отмечает «Радио 1».

Причем после прививки можно посидеть в помещении пункта вакцинации столько, сколько скажет медицинский специалист.

Тем временем врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев объяснил, как отличить от COVID-19 схожие с ним по симптоматике ОРЗ, ОРВИ или аллергию.

— Если вы заболели, то не нужно всю симптоматику сразу списывать на коронавирусную инфекцию. Необходимо для начала прислушаться к себе. Обычно первый сигнал — это повышение температуры, — пояснил врач.

По его словам, при данном симптоме нужно провести парацетамоловый тест. Он поможет выяснить, снижается ли она при приеме жаропонижающих препаратов или нет. Если это происходит ненадолго, то это означает, что организм запускает процесс, подавляющий вирусного агента и повышающий иммунитет, отмечает «Царьград».

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