Врач объяснил, как сбить высокую температуру после прививки от COVID-19

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Иммунную реакцию на вакцину от коронавируса может снизить лекарственный препарат, который, как правило, используют для снижения температуры после прививки от COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Если после прохождения вакцинации увеличивается температура, то желательно принять что-нибудь, чтобы ее сбить. Только не нужно пить парацетамол. Просто, он снижает иммунную реакцию. Это доказано исследованиями, — объяснил врач.

Он также рекомендовал использовать вместе препаратов, которые содержат парацетамол, полтаблетки аспирина, отмечает «Радио 1». По мнению эксперта, он не будет негативно сказываться на формировании антител.

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