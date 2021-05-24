Эксперты оценили вероятность победы над COVID-19 к осени

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Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться к осени текущего года. Об этом ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. С ее мнением согласен и доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Срок окончания пандемии зависит от того, справится ли система здравоохранения с числом зараженных. Если их будет всего на 10–20 процентов больше, а мне кажется, что это максимум, то все может вполне закончиться, — объяснил иммунолог.

Он подчеркнул, что необходимо брать в расчет то, что в России значительно увеличены мощности отделений и госпиталей, предназначенных для лечения коронавирусных больных. В настоящее время они уже наполовину закрыты. Врач также выразил уверенность в том, что российские специалисты справятся, однако все решения все равно находятся в руках санитарных служб, администрации и Роспотребнадзора, отмечает ФАН.

Он также добавил, что для окончательной победы над COVID-19 нужно достаточно четко спрогнозировать сроки завершения пандемии по каждому региону отдельно.

— Необходимо выборочно статистически определить людей с антителами. Если их в данном регионе 70 процентов, то там можно отменять ограничительные меры, — считает Владислав Жемчугов.

Тем временем профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский напомнил о том, почему нужно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

— Наша страна за крайне малые сроки разработала и произвела эффективную, безопасную вакцину «Спутник V», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что существуют и альтернативные отечественные вакцины, отмечает RT. По его мнению, вакцинация «не один из», а единственный способ остановить эпидемию. Эксперт также понадеялся, что к осени число вакцинированных россиян достигнет 60 процентов.

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